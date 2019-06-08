تحالف القوى يحذر من تفاقم الأوضاع في محافظة ويدعو لاستقدام قوة من بغداد

2019/06/08 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي من خطورة الوضع الامني وتفاقمه في بعض مناطق محافظة ديالى بعد عودة عمليات القتل والتهجير ضد المواطنين وتكرار سيناريو الخراب الذي شهدته هذه المحافظة في أعوام 2006 و2007.

واعرب الدهلكي في بيان عن إدانته لفرض “المليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون اذ منعت تلك الجهات القادة الامنيين من اجراء اي تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الامني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية”.

واشار الدهلكي الى ان “ضعف القرار الامني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب ارواح المواطنين، الامر الذي شجع تلك الجهات المنفلته بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين “.

واضاف ان “مايجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الامن والاستقرار واعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة أعوام 2006 و2007 الامر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وباقي والمحافظات الاخرى مما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لاعادة الاستقرار والسلام اليها”.

واكد الدهلكي على “ضرورة التصدي الفوري والحازم للمليشيات والعصابات العابثة بامن البلاد ومعاقبتها كونها مارست اعمال مشينة بالاضافة الى انها السبب بمقتل الشاب علي عماد عزيز الخزرجي في منطقه كصيبة ناحية العيارة قضاء بعقوبة، وبناء على مجريات الأحداث الخطيرة فاننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية بالتدخل العاجل لانهاء حالة الفوضى عبر ارسال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون ومنح صلاحيات مطلقة للقادة الامنيين لاتخاذ ما يرونه مناسبا لاعادة الامن والاستقرار، وإلا فان حالة الصمت والسكوت ستجر البلاد الى ما لايحمد عقباه وستكون لها تداعيات خطيرة ليس على ديالى فحسب بل على عموم البلد”.

وتابع “قمنا بجمع تواقيع لدرج قضية الانفلات الامني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الاخرى من العراق على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة”.

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