تركيا تعلن “تحييد” مقاتلين أكراد في شمال العراق

2019/06/08 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ وكالات

أعلنت

وزارة الدفاع التركية، السبت، “تحييد” 43 من عناصر حزب العمال الكردستاني،

في إطار عملية أطلقتها أنقرة في شمال العراق قبل 13 يوما.

وشن

الجيش التركي العملية التي أطلق عليها “عملية المخلب” في منطقة هاكورك شمالي

العراق يوم 27 مايو، باستخدام ضربات مدفعية وجوية، أعقبها عمليات نفذتها فرق قوات خاصة.

ويتمركز

حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك.

وقالت أنقرة إن العملية تهدف إلى “تدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب، وتحييد أفراده”.

وقالت

وزارة الدفاع التركية في بيان: “تم تحييد 43 إرهابيا خلال عملية المخلب التي تتواصل

بنجاح على مدى 13 يوما في منطقة هاكورك، في شمال العراق”.

وأضافت

أنه “تم تدمير 53 من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، وتخريب 74 كهفا وملجأ

كان أفراد الحزب يستخدمونها، إلى جانب ضبط أسلحة وذخيرة تابعة للمقاتلين”.

ونقلت

وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع، خلوصي أكار، قوله إن العملية ستستمر في المنطقة

لحين “تحييد آخر إرهابي”.

من جانبه،

قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، إن مثل

هذه العمليات “أثارت أزمات”، مضيفا أن عشرات العمليات المماثلة في الماضي

“لم تسفر عن التوصل لحل”.

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