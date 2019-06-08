زراعة نينوى تحدد موعد استلام الحنطة

2019/06/08 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلن

عويد الجحيشي رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، عن موعد استلام

الحنطة، فيما اكد ان يوم الثلاثاء القادم ١١/٦ /٢٠١٩ سيكون موعد استلامها من الفلاحين

في كافة سايلوات ومواقع نينوى.

وقال

الجحيشي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” سايلوات ومواقع محافظة

نينوى ستفتح ابوابها يوم الثلاثاء القادم لاستلام محصول الحنطة من المسوقين لمحصول

الحنطة في عموم محافظة نينوى”.

ودعا

جميع الفلاحين الى “الالتزام بالجدول والتوقيتات لتسويق محاصيلهم بنسيابية وتجنب

الازدحام على الساحات وابواب السايلوات، وسوف يكون هناك تعاون كبير معهم من قبل كافة

المشرفين على عملية لاستلام وكذلك وجود فرق للرقابه والتفتيش لمراقبة عمليات التسليم”.

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