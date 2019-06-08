ريال مدريد ينفق 255 مليون يورو بأول أسبوع من صيف 2019

2019/06/08 | 19:07

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بغداد اليوم- متابعة

عزز ريال مدريد صفوفه بضم البلجيكى إيدين هازارد نجم تشيلسى الإنجليزى مقابل 100 مليون يورو، اس...





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