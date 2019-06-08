سوريا.. مقتل تسعة ارهابيين أجانب وتدمير دبابات وعربات مصفحة بريف حماة

2019/06/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر عسكري سوري،السبت، إن حصيلة تصدي الجيش السوري، لمحاولة تسلل نفذتها "جبهة النصرة" بمحور قرية كرناز في ريف حماة، بلغت 9 قتلى أجانب وتدمير 12 دبابة و5 عربات مصفحة، منذ بدء الهجوم.

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