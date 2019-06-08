ديالى.. مجلس العبارة ينفي تعرض احدى قرى الناحية لقصف بالهاونات

2019/06/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس المجلس المحلي لناحية العبارة في محافظة ديالى عدنان غضبان، السبت، تعرض احدى قرى الناحية للقصف بالهاونات.

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