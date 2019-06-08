القبض على متهم بقضية قتل وضبط مستمسكات مزورة في ذي قار

2019/06/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت، القاء القبض على متهم بقضية قتل وضبط مستمسكات مزورة في المحافظة.

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