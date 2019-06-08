معلومات خطيرة.. هكذا يتم تهريب النفط العراقي !

2019/06/08 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع (اي كورد) باللغة الانكليزية في تقرير له أن "هناك 65 مصفاة من اصل 124 غير قانونية في محافظة اربيل ومازالت تعمل في تهريب النفط العراقي ولاتمتل...

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