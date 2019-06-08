ارتفاع مناسيب نهر الفرات في كربلاء

2019/06/08 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن ارتفاع مناسيب نهر الفرات، معتبرة ان هذه المناسيب طبيعية ولا تشكل اي فيضان.

وذكرت المديرية في بيان، إن "مناسيب نهر الفرات ارتفعت نتيجة زيادة الاطلاقات من مؤخر سدة الهندية وبتصاريف تقدر 390م3/ثا لغرض تأمين مياه الارواء وان هذه المناسيب تعتبر طبيعية".هذا وأعلنت وزارة الموارد المائية، امس الاول، عن ارتفاع الخزين المائي في العراق إلى أكثر من 58 مليار متر مكعب، مشيرةً إلى أن هذا الخزين يجعل العراق مطمأن من ناحية إيصال المياه إلى محافظة البصرة لاسيما باتجاه شط العرب فضلا عن مناطق الاهوار.انتهى

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