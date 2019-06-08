“بالفيديو” لماذا اضطر الصدر على اثره مقاطعة صلاة الجمعة..؟

2019/06/08 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مقاطعته لحضور خطبة الجمعة بسبب انشغال انصاره بتصويره والتقاط “السيلفيات” وعدم الاستفادة من المحتوى والرسائل التي تطرح خلال الخطبة، الامر الذي عده الصدر ضررا شرعيا.وأظهر مقطع مصور انصار الصدر وهم يلتقطون الصور في المكان الذي كان يلقي فيه الصدر خطبته .[…]

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