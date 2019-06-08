العثور على جثة فتاة في ملعب محافظة دهوك

2019/06/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، اليوم السبت، العثور على جثة فتاة في ملعب داخل المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، انه

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