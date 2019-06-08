اجتماع حاسم لتحديد موعد مباراة النوارس والصقور غداً

2019/06/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت,ان الوزارة ستعقد اجتماعاً طارئاً مع إدارة ملعب الشعب الدولي من اجل تحديد ملعب مباراة نصف نهائي كأس العراق بين

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