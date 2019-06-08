نائب يحذر من مغامرات أمنية داخل ديالى تهدد تقويض أمن 1.5 مليون مدني

2019/06/08 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب أحمد مظهر، مما اسماها مغامرات أمنية داخل ديالى، تهدد تقويض أمن مليون وخمسمئة الف مدني وهو عدد سكان المحافظة.

وكشف مظهر عن وجود محاولات لقوى متنفذة تحاول من خلال مغامرات ذات أبعاد معروفة إثارة بعض المشاكل لتقويض الاستقرار، مبيناً أن أية مغامرة مرفوضة جملة وتفصيلا، والأمن في ديالى خط أحمر، وان أية محاولات لتغيير قيادة الشرطة مرفوضة، وستُدخل ديالى في أزمة كبيرة لأنها قيادة نزيهة وكفوءة وأثبتت تعاطيها الوطني مع كل الملفات.

واضاف مظهر، ان الاوضاع الامنية في ديالى هي الافضل على مستوى المحافظات المحررة، رغم تسجيل بعض الخروقات بمناطق محددة لكنها تحت السيطرة.

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