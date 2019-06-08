برلماني يكشف لـ “الحل العراق” عن أمر «معيب» داخل البرلمان!

2019/06/08 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق على رغم من التحرك الكبير الذي يشهده #مجلس_النواب العراقي، لإنهاء الجدل حول من يترأس #اللجان_النيابية، خصوصاً بعد حسم بعض اللجان، إلا أن الصراع ما زال قائم […]

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