نائب: إنهاء إدارة المناصب بالوكالة خلال حزيران صعب وشبه مستحيل

2019/06/08 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عد النائب عن تحالف البناء حنين قدو، السبت، أمر إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة نهاية الشهر الجاري بالصعب وشبه المستحيل، فيما بين أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يمتلك الصلاحية الكاملة لإنهاء ملف إدارة تلك المناصب بالوكالة.وقال قدو في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الحكومة أمام صعوبات كبيرة في تحقيق الوعود التي […]

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