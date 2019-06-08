فلاح أمين الرهيمي - صورة (1) ...!!

2019/06/08 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في صباح يوم العيد السعيد غادر داره وذهب إلى أحد المقاهي التي يتردد عليها كل صباح ومساء يقضي فيها وقته لأنه بطال وعاطل عن العمل وجلس على كرسي في باب المقهى على قارعة الطريق ينظر إلى المارة وهم فرحين وخاصة الأطفال يلبسون الملابس الجديدة بمناسبة العيد وهم فرحين لأنهم سيقضون وقتهم بالمراجيح ودولاب الهواء وغيرها من الألعاب المسلية ...فوقع بصره على امرأة رثة الثياب يرتسم على وجهها البؤس والجوع والحرمان......

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