راموس يحقق رقما تاريخيا ويتجاوز

2019/06/08 | 19:46

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حطّم المدافع الإسباني سيرجيو راموس رقما قياسيا مهما، عندما أصبح اللاعب صاحب الانتصارات الأكثر مع منتخب بلاده في التاريخ، متفوقا على عظماء كرة

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