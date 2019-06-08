2019/06/08 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماس تدعو الى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردا على تصريحات السفير الاميركي بحق كيان الاحتلال ضم اجزاء من الضفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/08 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس تدعو الى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردا على تصريحات السفير الاميركي بحق كيان الاحتلال ضم اجزاء من الضفة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس تدعو الى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ردا على تصريحات السفير الاميركي بحق كيان الاحتلال ضم اجزاء من الضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).