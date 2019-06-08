بعد الاستهداف الأمريكي لهواوي.. الصين تنوي استحداث نظام لحماية أمنها التكنولوجي‎

2019/06/08 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

تنوي

الصين استحداث نظام لحماية ”أمنها القومي“ التكنولوجي، بحسب تقارير نشرت السبت، في

خضم حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة طاولت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة

”هواوي”.

وأوردت

وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“ أنه تم تكليف اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

إعداد دراسة لـ“درء المخاطر على الأمن القومي ونزع فتيلها بفاعلية أكبر“.

ولم

تعط الوكالة الصينية تفاصيل إضافية، كما لم توضح ما إذا كانت الخطوة مرتبطة بالحرب

التجارية، مكتفية بالقول إنه ”سيتم إعلان إجراءات مفصّلة في المستقبل القريب“.

وتجددت

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بعدما فشلت المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة

في التوصل لاتفاق.

وأمر

ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في قرار ردّت عليه

بكين بزيادة رسومها على سلع أمريكية بمليارات الدولارات.

وفي

الأسابيع الأخيرة اتّخذت الحرب التجارية منحى تصاعديًا بإدراج واشنطن مجموعة ”هواوي“

على قائمتها السوداء معتبرة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، في قرار من شأنه

الإضرار بالمشاريع المستقبلية لعملاق الاتصالات الصيني.

وفي

16 أيار/مايو، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة ”هواوي“ على ما يسمى ”قائمة الكيانات“

لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أمريكية الصنع

التي تحتاج إليها لمعداتها.

لكنها

منحتها لاحقًا مهلة 90 يومًا قبل بدء تطبيق الحظر.

وعبر

تويتر قال السبت، رئيس تحرير صحيفة ”غلوبل تايمز“ هو شيجين، ”وفقًا لمعلوماتي، تقوم

الصين ببناء آلية إدارة لحماية التكنولوجيات الأساسية للصين“.

وتابع:

”إنها خطوة كبرى لتطوير نظامها، وخطوة لمواجهة الحملة الأمريكية ضدها، وما أن تدخل

(الآلية) حيّز التنفيذ ستخضع صادرات تكنولوجية إلى الولايات المتحدة للرقابة“.

وتتّهم

الصين الرئيس الأمريكي بأنه يريد عرقلة نمو ”هواوي“ بسبب ريادتها العالمية لتكنولوجيا

الجيل الخامس وعدم وجود أي منافسة أمريكية لها.

وردًا

على إدراج الولايات المتحدة هواوي على قائمتها السوداء، أعلنت الصين الخميس، استحداث

قائمة سوداء خاصة بها للشركات الأجنبية ”غير الموثوق بها“ وقد تدرج عليها شركات أميركية

ودولية أوقفت تزويد هواوي منتجاتها.

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