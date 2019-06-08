2019/06/08 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق نشب في مناطق زراعية بديالى.

وقالت

مديرية الدفاع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ابطال مركز

دفاع مدني رتل الطوارىء وهبهب ومفرزة اطفاء ناحية جديدة الشط وبسرعة ومهنية عاليتين

تمكنوا من اخماد حريق نشب في بستانين وارض زراعية في منطقة دوخلة”.

واضافت

انهم “انقذوا ٤ حقول للدواجن سعة (٤٠٠٠٠) أربعون الف دجاجة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن اخماد حريق نشب في مناطق زراعية بديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن اخماد حريق نشب في مناطق زراعية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).