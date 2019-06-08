2019/06/08 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بتعيين عبد الهادي الدراجي متحدثا رسميا لإعلام الهيئة.وقال المصدر إن رئاسة الهيئة منحت الدراجي تخويلا بإبداء وجهة نظر ما يصدر عن الحشد الشعبي من بيانات وأخبار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين عبد الهادي الدراجي متحدثا باسم هيئة الحشد الشعبي وكالة خطوة برس.

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