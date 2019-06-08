انهاء حملة صيانة شبكة الانترنت في ميسان

2019/06/08 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، انهاء صيانة شبكة الانترنيت في مناطق محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات ميسان وبالتعاون مع احدى الشركات الرسمية المتعاقدة مع وزارة الاتصالات قامت بحملة صيانة خطوط شبكة الانترنت المقطوعة في عدد من مناطق المحافظة لضمان استمرارية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين".



واضافت ان" حملة الصيانة هذه ابتدأت مساء يوم الخميس وانتهت الساعة الثالثة من فجر الجمعة"، مشيرة الى انه" بالرغم من عطلة عيد الفطر الا ان الكوادر الفنية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية استنفرت جهودها عند حدوث طارئ معين دون الالتفات لموضوع العطلة ووقت العمل".وتابعت" كما قام مدراء المديريات في بغداد والمحافظات زيارات تفقدية للبدالات لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وحسب التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة والادارة العليا في شركة الاتصالات والمعلوماتية".انتهى

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