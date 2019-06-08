برلمان كردستان يكشف أسباب استبدال مكان أداء اليمين لرئيس الإقليم

2019/06/08 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قررت رئاسة برلمان كردستان، استبدال مكان أداء اليمين الدستوري لرئيس الإقليم باخر.

ودعت رئاسة برلمان كوردستان، الأعضاء لحضور الجلسة الاعتيادية رقم 7 والتي ستشهد أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان البارزاني القسم القانوني.وجاء في الدعوة الموقعة من رئيسة برلمان كردستان، فالا فريد إبراهيم انه" استناداً لأحكام الفقرة {الثالثة} من المادة {18} من النظام الداخلي لبرلمان كردستان – العراق، قررنا دعوة جميع أعضاء البرلمان، إلى الجلسة رقم {7} الاعتيادية، للسنة الأولى في الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق، في الساعة {11:00} قبل ظهيرة يوم الإثنين المقبل، والخاصة بأداء رئيس إقليم كردستان - العراق المنتخب، القسم".وأشارت رئيسة برلمان كوردستان إلى أنه "نظراً لحضور الضيوف على مستوى داخل إقليم كردستان وخارجه وعدم قدرة مبنى البرلمان على استيعاب ذلك، قررت رئاسة البرلمان أن تنعقد الجلسة في قاعة |{سعد عبدالله} بمدينة أربيل".انتهى

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