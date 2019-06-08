مسؤول محلي في ديالى ينفي تعرض قرية الجيزاني الى قصف بقذائف الهاون

2019/06/08 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المجلس المحلي في ناحية العبارة في محافظة ديالى تعرض احدى القرى الى قصف بقذائف الهاون .وقال عدنان غضبان رئيس المجلس لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان الأنباء التي تحدثت عن تعرض قرية الجيزاني في ناحية العبارة الى قصف بقذائف الهاون غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا “.واضاف :” ان هذه الانباء هدفها ارباك الاوضاع […]

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