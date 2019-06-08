التربية تعلن اعداد الطلبة المتوجهين لاداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة

2019/06/08 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية انهاء استعداداتها لاستقبال نحو 676،799 ألف طالب من كلا الجنسين لمختلف محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ 2019 والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر حزيران الحالي.وذكرت التربية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الوزارة أكملت كافة المستلزمات اللوجستية […]

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