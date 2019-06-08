2019/06/08 | 20:03

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الزراعة تكشف مساحة الاراضي الزراعية التي التهمتها النيران

السبت

08

حزيران

2019 :

07:47 pm

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كشفت وزارة الزراعة عن احتراق ثمانية عشر ألف دونم من أصل اثني عشر

مليون دونم من الأراضي الزراعية. المتحدث باسم الوزارة حميد النايف اكد ان هناك عدة أسباب لحوادث الحرق

منها الطلقات النارية من بعض العصابات الإرهابية وأخرى عشائرية ،

مشيرا الى انه" مهما تكن حجم الحرائق كبيرة فهي لن تؤثر في الوصول الى

الاكتفاء الذاتي الذي يبلغ خمسة مليون طن من الحنطة المحلية .

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