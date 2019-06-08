2019/06/08 | 20:03

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اندلاع حريق جديد في بستان وارض زراعية شمال شرق بعقوبة

اندلع حريق جديد في بستان وارض زراعية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة

ديالى .مصدر اشار الى ان فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على نيران شبت في

بستان وأرض زراعية تقدر مساحتها بأكثر من ثمانية دونمات مزروعة بأشجار

الحمضيات والنخيل في قرية أبو خربيش بأطراف المقدادية ، وأخمادها في

وقت قياسي بعد تطويقها من عدة محاور ، مبينا ان الحريق تسبب بخسائر

مادية كبيرة دون تسجيل إصابات بشرية.

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