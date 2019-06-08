الاتصالات تكشف عن خلل كبير في خدمة الإنترنت

2019/06/08 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت

وزارة الاتصالات، السبت، عن فقدان 120 – 140 كيكا من سعات الإنترنت نتيجة تعرض مركز

للكابلات الرئيسية التي تربط كلا من العراق وإيران بأوربا إلى قطع داخل الأراضي الإيرانية، فيما أكدت تعويض الضرر

بـ “حملة دؤوبة”.

وقالت

الوزراة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مركز تجمع الكابلات الرئيسية

التي تربط كلا من العراق وإيران بأرمينيا ومنها إلى أوربا تعرض لقطع نتيجة بعض الأعمال

المدنية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مما تسبب بخسارة العراق بحدود الـ 12 الى

14 لمبدا (120 الى 140 گيگا), وتسبب بضعف للأنترنت أو شبه انقطاع عن الشركات المجهزة

للخدمة وشركات الهاتف النقال”.

واضافت

الوزارة انه “وفور حدوث هذا الانقطاع باشرت ملاكات وزارة الاتصالات بكافة تشكيلاتها

بحملة دؤوبة لتحويل سعات إضافية من منافذ اخرى عن طريق الشركات الشريكة للوزارة”.

وبينت

انه “بالتعاون مع الشركات الشريكة للوزارة وخلال أول 30 دقيقة بعد القطع تمكنت من تحويل

60% من السعات المقطوعة على جمهورية أذربيجان ونقل بعض السعات الأخرى عن طريق الممر

البديل الى أرمينيا بالإضافة الى ذلك تم فتح سعات إضافية من منافذ بديلة لسد النقص

الحاصل من الجانب الإيراني”.

واشارت

الى انه “بحدود الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة تم تعويض 100% من السعات حيث يعتبر

هذا إنجاز قل نظيره على مستوى الضرر الحاصل وبهذه السرعة”.

وذكرت

الوزارة في بيانها أن “هذا القطع تسبب بخسارة إيران اكثر من نصف سعات الانترنت وخسارة

قطر بحدود الـ ٨٠٪ من هذه السعات ايضا استمر لغاية الساعة الحادية عشر ليلا وقت إكمال

اصلاح الكيبلات الرئيسية, إضافة إلى تأثر كل من باكستان وافغانستان بهذا القطع”.

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