تصميم أول برنامج ذكي يخبر الأمهات بجوع اطفالهن

2019/06/08 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… زفت إحدى الشركات التقنية بشرى سارة لكل الأمهات، وهي بطرحها لأول برنامج يعلمهن بكافة احتياجات أطفالهن الرضع من خلال صراخهن، والذي يعتمد في عمله على “الذكاء الاصطناعي”.والبرنامج الجديد قادر على تحديد وتمييز صرخات الأطفال الرضع، لإخبار الآباء والأمهات بما يريده أطفالهم، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وقام بتطوير البرنامج الجديد، باحثون من […]

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