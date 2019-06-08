النزاهة النيابية تكشف عن فساد كبير في وزارة عراقية

2019/06/08 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن فساد كبير في شركة النسيج والجلود، موجهة رسالة الى وزارة الصناعة بهذا الصدد.

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي “نطالب باستدعاء مدير شركة النسيج والجلود حول ملفات الفساد الكبيرة داخل الشركة وكذلك العقود الوهمية بين هذه الشركة ممثلة بمديرها رياض عبد الحسين ووزارة الصناعة”.

وأضاف الصيادي “نطالب أيضاً بسحب يد المدير والتحقيق معه بالكثير من ملفات الفساد المستشري داخل هذه الشركة والتي سببت هدراً للمال العام وايقاف هذا العقد والتحقيق بباقي العقود”، مؤكدا انه “مع بدء اعمال مجلس النواب ستكون لنا وقفة مع هذه الملفات الكبيرة والخطيرة”.

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