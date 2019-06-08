2019/06/08 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



وجهت وزارة الاتصالات استفساراً إلى الشركة العامة للاتصالات بشأ، إبرام الشركة عقداً مع شركة “كوا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استجواب شركة بعد الكشف عن تعاقدات “مشبوهة”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استجواب شركة بعد الكشف عن تعاقدات “مشبوهة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).