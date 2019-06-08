عبدالمهدي يلغي فكرة الاستقالة من باله ويريد تحمل المسؤولية

2019/06/08 | 20:12

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قرر الغاء فكرة الاست...

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