مكافحة المتفجرات تصدر توجيهات الى المواطنين: فتشوا العجلات

2019/06/08 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية مكافحة المتفجرات، السبت، توجيهات الى المواطنين فيما يخص تفتيش العجلات.

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