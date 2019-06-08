شرطة بابل تؤكد نجاح خطة العيد وتعلن اعتقال 22 متهماً

2019/06/08 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أشارت إلى اعتقال 22 متهماً وضبط أسلحة وذخائر في المحافظة.

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