تخفيف عقوبة ضابط أميركي ارتكب جرائم حرب في العراق

2019/06/08 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قاض عسكري في الولايات المتحدة الاميركية، السبت، تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأميركية إدوارد غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في ا...

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