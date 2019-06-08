التربية: أكثر من 650 ألف طالب مشمولون بإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة الثلاثاء المقبل

2019/06/08 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة التربية ، السبت، عن انهاء استعداداتها لاستقبال نحو 676،799 ألف طالب من كلا الجنسين لمختلف محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ 2019 والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل 11 حزيران الحالي .وذكر بيان ورد الى “يس عراق”، أن الوزارة أكملت كافة المستلزمات اللوجستية الخاصة بالامتحانات […]

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