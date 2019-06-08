التربية تعلن دخول أكثر من 650 ألف طالب لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة الثلاثاء المقبل

2019/06/08 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية انهاء استعداداتها لاستقبال نحو 676،799 ألف طالب من كلا الجنسين لمختلف محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ 2019 والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر حزيران الحالي.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها أكملت كافة المستلزمات اللوجستية الخاصة بالامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة التي سيدخل بها نحو 676،799 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد".واضاف" حيث تمثلت بالملاكات والقاعات التي تسعى من خلالها ضمان إجراء العملية الامتحانية بانسيابية ونجاح تام بعيدا عن المعوقات او المشاكل".ولفت الى" توجيه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها والية التعامل مع الدفتر الأمتحاني الخاص بالطالب".انتهى

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