التربية: اكثر من 650 الف طالب يستعدون لاداء امتحانات الثالث المتوسط

2019/06/08 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة التربية، السبت، انهاء استعداداتها لاستقبال نحو 676،799 ألف طالب من كلا الجنسين لمختلف محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ 2019 والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر حزيران الحالي.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الوزارة أكملت جميع المستلزمات اللوجستية الخاصة […]

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