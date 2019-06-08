همام طارق يجدد عقده مع فريق الاستقلال الإيراني

2019/06/08 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

يواصل نادي استقلال طهران الايراني، اتصالاته مع لاعبه العراقي همام طارق، من اجل تجديد العقد لموسم اضافي.

وقال وكيل اعمال اللاعب بهروز دزهبود

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