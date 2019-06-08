التربية: أكثر من 650 ألف طالب سيؤدون الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة الثلاثاء المقبل

2019/06/08 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية انهاء استعداداتها لاستقبال 676،799 ألف طالب من كلا الجنسين لمختلف محافظات البلاد لإداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة للدور الأول لسنة 2018ـ 2019 والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر حزيران الحالي.

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