الانواء الجوية تتوقع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلة الاحد في بعض المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/08 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في تقريرها، اليوم السبت، الحالة الجوية والمتوقعة للبلاد

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