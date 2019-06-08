جعفر المظفر - يوم الخلاص آتٍ آتٍ وإن طال أمده

2019/06/08 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر يوم الخلاص ..آتٍ آتٍ وإن طال أمدهجعفر المظفرإستبشر بعض العراقيين خيرا حينما ألقى الأنتربول القبض على أمين بغداد السابق السيد عبعوب ..أحدهم قال : لقد أخبرتكم في السابق ولم تصدقوا ..قلت لكم إنتظروا عبدالمهدي قليلا وسترون كيف سياتي بهم إلى القضاء واحدا واحدا.بالأمس كان "مشعان" قد أخبرنا بصيغة التحدي أن كل جماعة النظام فاسدون لصوص كذابون, وخيرُ من فيهم هو من نوع الشياطين الخرس.ثم أ......

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