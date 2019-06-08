2019/06/08 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، أن مفارز مكافحة إجرام قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بقضية قتل مطلوب الى محكمة الزبير في محافظة البصرة وضبط سلاح ناري ومستمسكات مزورة بحوزته.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات توفرت عن محل تواجد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بقضية قتل في ذي قار وضبط سلاح ناري ومستمسكات مزورة بحوزته وكالة خطوة برس.

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