اقليم كوردستان تعلن عن وصول

2019/06/08 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن معدلات درجات الحرارة في الاقليم والمناطق الكوردستانية، مؤكدة تسجيل اعلى درجة حرارة في مدينة خانقين بمحافظة ديالى.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان درجات الحرارة في حدود مراكز محافظات اربيل كانت 38 درجة مئوية والسليمانية 37 وكركوك 41 ودهوك 37 وحلبجة 41 درجة مئوية.

ولفت البيان الى ان اعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في قضاء خانقين اذ بلغت 47 درجة مئوية، اما المنطقة الاقل حرارة كانت ناحية حاج عمران اذ بلغت درجة الحرارة فيها 27 درجة مئوية.

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