2019/06/08 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير في مخازن للمواد البلاستيكية بالنجف الاشرف.وذكر مصدر امني ان” فرق الاطفاء تبل جهوداً جبارة لاطفاء حريق نشب داخل 3 مخازن اهلية للمواد البلاستيكية في منطقة حي الحرفين الواقع في مركز المحافظة.وأضاف ان” مساحة المخازن الإجمالية تقدر بـ600 م والحادث تحت السيطرة”، مشيراً الى ان” عمليات المكافحة مازالت مستمرة لإخماد الحريق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق كبير في مخازن للمواد البلاستيكية وسط النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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