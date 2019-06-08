القبض على رجل وامرأة بتهمة الاحتيال

2019/06/08 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على رجل وامرأة بتهمة الاحيال جنوب غربي العاصمة.وقال الناطق باسم العمليات في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين رجل وامراة جنوب غربي بغداد مطلوبان وفق احكام المادة […]

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