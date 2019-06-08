اعتقال رجل وامرأة بتهمة الاحتيال جنوب غربي بغداد

2019/06/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال رجل وإمرأة جنوب غربي بغداد بتهمة الاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين رجل وامراة جنوب غربي بغداد مطلوبان وفق احكام المادة 456 لقيامهما […]

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