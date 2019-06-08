2019/06/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة يوم السبت عن المساحة الكلية للأراضي الزراعية المحروقة في بغداد والمحافظات.

وبحسب الاحصائية فان المجموع الكلي للحرائق بلغت 36993 دونما في 13 محافظة عراقية ما عدا اقليم كوردستان.

وشهدت كل من محافظة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة اضافة الى بابل وميسان و واسط والديوانية وديالى والمثنى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والانبار والنجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. احصائية رسمية لمساحات الاراضي الزراعية المحروقة في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. احصائية رسمية لمساحات الاراضي الزراعية المحروقة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).