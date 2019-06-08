تحديد موعد نصف نهائي بطولة الكاس

2019/06/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل موعدا لاجراء مباراتي نصف نهائي بطولة الكاس التي تجمع القوة الجوية مع الزوراء ، فيما يكون طرفا المباراة الثانية الطلبة والكهرباء .

وكانت الفرق الاربعة التي تاهلت الى نصف نهائي المسابقة قد حققت الفوز في منافسات اياب ربع نهائي البطولة ، اذ تغلب الزوراء على الامانة 2/ 0 ( الذهاب 1 / 0 للزوراء ) ، وفاز الجوية على النفط 2 / 0 ( الذهاب 0 / 0 ) ، وتعادل الطلبة مع نفط ميسان 0 / 0 ( الذهاب 1 / 1 ) ، وتأهل الكهرباء على حساب الحدود بالركلات الترجيحية من علامة الجزاء بعد ان انتهت مباراتا الذهاب والاياب بالتعادل الايجابي (1 / 1) .



على صعيد متصل تعقد لجنة المسابقات صباح اليوم الاحد بمقر الاتحاد اجتماعا تنسيقيا لتحديد ملاعب الجولة المقبلة من بطولة الكاس ، بغية اخراجها بافضل صورة تنظيمية لاسيما انها تجمع قطبي الكرة في العراق الزوراء والجوية.

من جهة اخرى قرر اتحاد الكرة تاجيل الاسبوع 31 من الدوري الممتاز حال الانتهاء من بطولة كاس العراق .



يذكر ان الزوراء احرز لقب اخر بطولة للكاس اثر فوزه على القوة الجوية بالركلات الترجيحية من علامة الجزاء بعد انتهاء وقت المباراة الاصلي بالتعادل (1 / 1).

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