ناشئونا يواجهون عمان تجريبيا

2019/06/08 | 20:32

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كربلاء / حامد عبد العباس

يدخل منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم معسكرا تدريبيا في سلطنة عمان للفترة من الثاني عشر ولغاية الثامن عشر من الشهر الحالي تحضيرا لبطولتي غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المقبلة وقال مدرب المنتخب لـ (الصباح الرياضي) عماد محمد أن هذا المعسكر فرصة مناسبة لرفع جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا تحضيرا لبطولة غرب القارة مبينا لقد تم تأمين مباراتين تجربيتين مع منتخب ناشئة سلطنة عمان يومي الرابع عشر والسابع عشر الشهرالحالي نسعى من خلالهما إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم وتكوين فكرة ورؤية واسعة عن إمكانيات ومهارات اللاعبين وإختيار المراكز الاساسية والبدلاء رغم أنه أصبح لدينا تصور واضح عن إمكانية البعض من اللاعبين خلال المباريات التجريبية التي خاضها الفريق في بغداد مع أندية الكهرباء والجوية والزوراء والحسين حيث تعادلنا مرتين وفزنا بمباراتين وكانت مفيدة جدا خاصة ان الفرق الاربعة كانت تصنف في خانة الشباب والرديف.

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